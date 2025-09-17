Собянин: Четыре обновленных спорткомплекса открылось в Москве

Он уточнил, что это СК «Олимпия» на Фрязевской улице в районе Новогиреево, Московское городское физкультурно-спортивное объединение на улице Ясногорской в Ясенево, школа олимпийского резерва «Юг» на Кавказском бульваре в Царицыно и Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград» на Озёрной аллее в районе Савёлки.

Градоначальник отметил, что в столице много морально устаревших спортивных объектов, построенных 20–40 лет. Они требуют обновления, в том числе, необходимо устанавливать в них новое оборудование, внедрять новые инженерные системы, обновлять дизайн.

«Поэтому по специальной программе все старые объекты в Москве обновим», - написал Собянин.

Мэр добавил, что всего в программу реконструкции были включены более 150 подобных объектов, до конца 2025 года планируется завершить работы на 16 из них.

Ранее Собянин заявил, что с 2011 года в столице построили более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

