Ефимов: с 2020 года спортивные учреждения столицы получили более 40 новых зданий

Москва передала столичным учреждениям около 267 тысяч квадратных метров недвижимости для развития различных видов спорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года столица передала в оперативное управление городским учреждениям 42 новых объекта недвижимости. Их общая площадь составляет почти 267 тысяч квадратных метров», – сказал Владимир Ефимов.

Новые спортивные объекты переданы организациям в 11 административных округах Москвы.

В частности, жителям северо-восточной части столицы стал доступен спорткомплекс «Стальной» — здание площадью почти 7,8 тысячи квадратных метров, в котором оборудован 50-метровый бассейн, а также зоны для занятий фитнесом и гимнастикой. Ещё одним местом притяжения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» в районе Гольяново. Его площадь составляет около четырёх тысяч квадратных метров. Здесь созданы условия как для водных видов спорта, так и для групповых тренировок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как москвичи меняют спортивную жизнь города.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СпортМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры