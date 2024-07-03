Собянин: Больше 50% рабочих мест в ОЭЗ «Технополисе Москва» — в микроэлектронике

Собянин отметил, что сегодня потребность в импортозамещении растет, поэтому и количество рабочих мест в сегменте микроэлектроники в 2023 году увеличилось на треть.

Так, лидером по количеству рабочих мест стала компания «Микрон», выпускающая чипы для загранпаспортов, банковских и социальных карт. На ее долю приходится свыше 1700 рабочих мест.

Мэр рассказал, что техника компаний ОЭЗ пользуется большим спросом, и в 2023 году выручка производителей микроэлектроники составила 48,5 млрд рублей.

