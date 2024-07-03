Собянин: Больше 50% рабочих мест в ОЭЗ «Технополисе Москва» — в микроэлектронике
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» работает около 200 предприятий, которые выпускают микроэлектронику, робототехнику, лекарства и другое оборудование. На долю микроэлектроники приходится более половины рабочих мест, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что сегодня потребность в импортозамещении растет, поэтому и количество рабочих мест в сегменте микроэлектроники в 2023 году увеличилось на треть.
Так, лидером по количеству рабочих мест стала компания «Микрон», выпускающая чипы для загранпаспортов, банковских и социальных карт. На ее долю приходится свыше 1700 рабочих мест.
Мэр рассказал, что техника компаний ОЭЗ пользуется большим спросом, и в 2023 году выручка производителей микроэлектроники составила 48,5 млрд рублей.
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