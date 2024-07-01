Локализация медоборудования в ОЭЗ «Технополис Москва» выросла до 70% за пять лет
Объемы локального производства высокотехнологичных медицинских аппаратов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» выросли до 70% за последние пять лет, рассказал генеральный директор компании «Хирана +» Василий Шимко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в России в ОЭЗ «Технополис Москва» создают прорывные разработки, не имеющие мировых аналогов. Среди них аппарат для очищения крови при почечной недостаточности, оптические мультиплексоры, которые можно использовать в телекоммуникациях и мобильной связи. Еще одной уникальной разработкой является технология для маркировки радиоэлектронных товаров для борьбы с контрафактом.
Шимко отметил, что условия в ОЭЗ «Технополис Москва» позволяют предпринимателям сохранять хорошие суммы для их последующего вложения в передовые медицинские разработки.
«В России достаточно умельцев для превращения идеи в реальность. За пять лет мы локализовали производство высокотехнологичного медицинского оборудования и довели процент локализации до 70%. В настоящее время ведутся разработки оборудования полностью из российских комплектующих и наличия российского программного обеспечения. Условия, создаваемые для предпринимателей в ОЭЗ «Технополис Москва», позволяют вкладывать сэкономленные деньги от льготного налогооблажения в новые инновационные разработки и развивать успешно бизнес на благо нашей родины», - отметил Шимко.
Мэр подчеркнул, что продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» становится все более востребованной с каждым годом. Это в первую очередь связано с инновациями и локальным производством.
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