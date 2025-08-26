Собянин: Более 74 тысяч зданий в Москве подготовили к отопительному сезону

По его словам, в рамках подготовки необходимые работы прошли в более чем 74 тысячах зданий. Это, в том числе, свыше 34 тысяч домов, 13 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), более 22 тысяч тепловых пунктов.

Кроме того, ыбли проверены и подготовлены тепловые и насосно-перекачивающие станции, малые котельные, электрические и газовые сети, коммунальная техника, аварийные бригады и многое другое.

«Сейчас заканчиваем масштабную комплексную работу, благодаря которой в холода будет тепло в каждой квартире», — написал градоначальник.

