Собянин: Более 74 тысяч зданий в Москве подготовили к отопительному сезону

Все городские объекты Москвы будут готовы к началу отопительного сезона к 1 сентября. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Завершено строительство детского сада в Бескудниковском районе

По его словам, в рамках подготовки необходимые работы прошли в более чем 74 тысячах зданий. Это, в том числе, свыше 34 тысяч домов, 13 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), более 22 тысяч тепловых пунктов.

Кроме того, ыбли проверены и подготовлены тепловые и насосно-перекачивающие станции, малые котельные, электрические и газовые сети, коммунальная техника, аварийные бригады и многое другое.

«Сейчас заканчиваем масштабную комплексную работу, благодаря которой в холода будет тепло в каждой квартире», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил о старте строительства путепровода через пути МЦД-2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
