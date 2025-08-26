Собянин: Завершено строительство детского сада в Бескудниковском районе
Детский сад на 350 мест построили в Бескудниковском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Здание находится в уютном жилом квартале на участке площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.
«В садике 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и есть все для гармоничного развития детей, в том числе бассейн. Интерьер создан по индивидуальному дизайн-проекту», — написал Собянин в своем канале.
На территории разбили газон, для создания экологичного зеленого барьера по периметру высадили кустарники. Центральным элементом двора стала игровая площадка с горками, качелями, песочницами и беседками.
Как отметил мэр, рядом с садиком расположены школа и центр развития творчества детей и юношества. Также от здания дошкольного учреждения можно дойти до остановок общественного транспорта и станции метрополитена «Верхние Лихоборы».
