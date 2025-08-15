Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели

Он указал, что в рамках форума, который продлится до 14 сентября, все желающие могут познакомиться с планами развития Москвы и узнать больше о её достижениях. Главными темами мерояприятия в текущем году стали человек будущего и связь поколений.

Градоначальник отметил, что на 11 флагманских площадках «Территории будущего», молодёжь сможет узнать о возможностях столицы в разных сферах жизни, а также карьерных перспективах и востребованных профессиональных навыках.

«А городу интерактивные события «Москвы 2030» позволяют получить ценную обратную связь от его жителей для формирования дальнейшей стратегии развития», - написал мэр.

Ранее Собянин назвал победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

