Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели
Традиционный форум «Территория будущего. Москва 2030», стартовавший две недели назад, уже посетили более 2,5 млн москвичей и гостей города. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что в рамках форума, который продлится до 14 сентября, все желающие могут познакомиться с планами развития Москвы и узнать больше о её достижениях. Главными темами мерояприятия в текущем году стали человек будущего и связь поколений.
Градоначальник отметил, что на 11 флагманских площадках «Территории будущего», молодёжь сможет узнать о возможностях столицы в разных сферах жизни, а также карьерных перспективах и востребованных профессиональных навыках.
«А городу интерактивные события «Москвы 2030» позволяют получить ценную обратную связь от его жителей для формирования дальнейшей стратегии развития», - написал мэр.
Ранее Собянин назвал победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru