Собянин: Более 20 тысяч московских школьников обучаются в кадетских классах
Первые кадетские классы открылись в московских школах в 2014 году. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он сообщил, что в настоящее время в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят.
По словам градоначальника, главной задачей кадетских классов является воспитание ответственных и неравнодушных граждан, готовых служить обществу.
«При обучении много времени уделяется формированию лидерских качеств, командной работе и уважению к истории страны», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в параде, посвящённом 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более трёх тысяч кадет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
