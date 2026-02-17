Собянин: Более 20 тысяч московских школьников обучаются в кадетских классах

Он сообщил, что в настоящее время в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят.

По словам градоначальника, главной задачей кадетских классов является воспитание ответственных и неравнодушных граждан, готовых служить обществу.

«При обучении много времени уделяется формированию лидерских качеств, командной работе и уважению к истории страны», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в параде, посвящённом 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более трёх тысяч кадет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».