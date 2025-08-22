Собянин: Более 1,2 млн гостей посетили фестиваль «Вкусы России» за неделю

По его словам, в фестивале, который проходит в Москве уже в четвёртый раз, принимают участие 75 регионов России, представившие более 300 брендов продуктов питания.

Собянин указал, что в 2025 году организаторы уделили особое внимание образовательной программе. В частности, на фестивале впервые раскинулся Город профессий АПК «Я в Агро». Здесь гости могут в интерактивном формате узнать о современных профессиях, технологиях и инновациях в сельском хозяйстве.

«Также организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу: кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, выступления фолк-коллективов и народных ансамблей», - отметил мэр.

Он добавил, что фестиваль «Вкусы России» продлится до 24 августа.

Ранее Собянин заявил, что в столице с 1 августа по 14 сентября будет проходить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».