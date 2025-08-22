Собянин: Более 1,2 млн гостей посетили фестиваль «Вкусы России» за неделю
Проходящий на ВДНХ в Москве гастрономический фестиваль «Вкусы России» уже посетили свыше 1,2 млн человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в фестивале, который проходит в Москве уже в четвёртый раз, принимают участие 75 регионов России, представившие более 300 брендов продуктов питания.
Собянин указал, что в 2025 году организаторы уделили особое внимание образовательной программе. В частности, на фестивале впервые раскинулся Город профессий АПК «Я в Агро». Здесь гости могут в интерактивном формате узнать о современных профессиях, технологиях и инновациях в сельском хозяйстве.
«Также организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу: кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, выступления фолк-коллективов и народных ансамблей», - отметил мэр.
Он добавил, что фестиваль «Вкусы России» продлится до 24 августа.
Ранее Собянин заявил, что в столице с 1 августа по 14 сентября будет проходить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попытки фальсификаций: В Молдавии опасаются румынского сценария с выборами
- Россиянам рассказали о пользе облепихи
- «Ссылки и хештеги»: За какую рекламу будут штрафовать пользователей Instagram
- Минюст удивил политолога Маркова выдачей ему статуса иноагента
- Политолога Сергея Маркова признали иноагентом
- Депутат Гусев рассказал, как искоренить нелегальных таксистов
- СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных
- Россиян призвали не переживать из-за пропажи приложений для Smart TV
- Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России
- Минцифры заявило о массированной кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru