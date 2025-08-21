Сергунина назвала основные площадки пятой Московской недели моды
Более 100 показов запланировано в рамках пятой Московской недели моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, одной из основных площадок мероприятия станет парк «Зарядье». Здесь показы пройдут в арт-пространстве «Паркинг Галерея», на парящем мосту и Китайгородской стене.
Также площадками пятой Московской недели моды станут ВДНХ, Болотная площадь и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
«Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран... Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов», — указала Сергунина.
Она добавила, что масштабное отраслевое событие объединит более 220 брендов.
Ранее Сергунина заявила, что в ТОП самых популярных онлайн-трансляций из Московского зоопарка входят видео с семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хоть с Марса»: Эксперт призвал не ограничивать в правах вернувшихся релокантов
- СМИ: Италия предложила Украине вариант «НАТО-лайт»
- «Терпение на исходе!»: Китайских автопроизводителей попросили разобраться с дилерами
- Собянин: В столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве
- Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
- В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО
- Муж Блиновской подрался с таксистом
- В «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашка круче Шрека и Микки Мауса
- ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР
- Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru