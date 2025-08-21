Сергунина назвала основные площадки пятой Московской недели моды

По её словам, одной из основных площадок мероприятия станет парк «Зарядье». Здесь показы пройдут в арт-пространстве «Паркинг Галерея», на парящем мосту и Китайгородской стене.

Также площадками пятой Московской недели моды станут ВДНХ, Болотная площадь и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

«Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран... Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов», — указала Сергунина.

Она добавила, что масштабное отраслевое событие объединит более 220 брендов.

