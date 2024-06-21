Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Московские предприятия владеют 40% действующих российских патентов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» или промышленного комплекса дает возможность компаниям направлять в научные разработки средства, сэкономленные на уплате налогов.

В частности, патенты на 16 разработок получил в 2023 году один из передовых отечественных производителей микроэлектроники, а правовую охрану 15 изобретений приобрело предприятие, занимающееся изготовлением кабельно-проводниковой продукции. Также патент на технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов на промышленных предприятиях получило предприятие, специализирующееся на выпуске огнеупорных материалов.

Всего над разработками и инновациями сегодня трудятся 300 тысяч москвичей, отметил мэр. Он также добавил, что в столичной агломерации используется до 60% изготовленной продукции, остальная доля приходится на иные российские регионы и дружественные государства.

Ранее сообщалось, что московские производители представят новые решения в области лабораторного оборудования.

