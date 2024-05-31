Производители Москвы представят новые решения в области лабораторного оборудования

Пятая часть московских предприятий специализируется на электронике и приборостроении. Одно из направлений отрасли – лабораторное оборудование, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня в городе действует свыше 300 предприятий по производству лекарств и медизделий. Одно из приоритетных направлений развития фармотрасли – это открытие инновационных лабораторий», – пояснил он.

По словам Овчинского, в условиях импортозамещения московские промышленники готовы предложить оборудование для проведения высокоточных исследований и разработки новых препаратов. К примеру, предприятие «ФармПринт» изготовило устройство для промывки лабораторных планшетов, которые позволяют выявлять антитела и возбудителей инфекционных заболеваний.

«Комбинация двух систем дозирования диспенсера позволяет выполнять операции как точного распределения веществ, так и промывки. Прибор спроектирован и изготовлен в Москве, при производстве использовались преимущественно отечественные материалы и компоненты», – пояснил гендиректор компании Владимир Гордеев.

В свою очередь производитель «Таглер» представил новый лабораторный флокулятор – прибор для очистки воды. Компания намерена передать его «Мосводоканалу» для испытания в реальных лабораториях.

«Флокуляторы нужны практически на всех водозаборах и очистных сооружениях. Разработку мы начали в прошлом году, и сейчас готовы предложить новую продукцию», – пояснил кандидат химических наук, руководитель службы маркетинга компании Максим Кузнецов.

В Москве функционирует более 4,2 тысячи промышленных предприятий. Каждый год в городе открывается от 40 до 50 новых площадок, для которых в столице действует ряд мер поддержки.

