Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника
Три больших спортивных праздника пройдут в Москве 31 мая и 1 июня. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в последний день весны в олимпийском комплексе «Лужники» будет отмечаться День московского спорта. Гостей праздника будут ждать 20 тематических площадок с разными мероприятиями, мастер-классы, показательные выступления, турниры, концерт и встречи с известными спортсменами и артистами.
Вечером 31 мая пройдёт «Ночь московского спорта». В её рамках на 15 городских площадках пройдут показательные выступления звездных спортсменов, соревнования за ночные кубки московского спорта, автограф-сессии и массовые тренировки.
Градоначальник отметил, что 1 июня в столице будут отмечать Всероссийский день футбола.
«В «Лужниках» пройдет серия профессиональных и любительских турниров... состоится финал Кубка московского спорта «Кожаный мяч», — написал Собянин.
Мэр добавил, что точку в празднике поставит церемония открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025.
Ранее Собянин представил программу проекта «Лето в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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