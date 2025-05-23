Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

По его словам, в последний день весны в олимпийском комплексе «Лужники» будет отмечаться День московского спорта. Гостей праздника будут ждать 20 тематических площадок с разными мероприятиями, мастер-классы, показательные выступления, турниры, концерт и встречи с известными спортсменами и артистами.

Вечером 31 мая пройдёт «Ночь московского спорта». В её рамках на 15 городских площадках пройдут показательные выступления звездных спортсменов, соревнования за ночные кубки московского спорта, автограф-сессии и массовые тренировки.

Градоначальник отметил, что 1 июня в столице будут отмечать Всероссийский день футбола.

«В «Лужниках» пройдет серия профессиональных и любительских турниров... состоится финал Кубка московского спорта «Кожаный мяч», — написал Собянин.

Мэр добавил, что точку в празднике поставит церемония открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025.

Ранее Собянин представил программу проекта «Лето в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».