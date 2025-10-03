Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО

По его словам, это специально разработанные 15 практико-ориентированных программ, действующие как в очном, так и в дистанционном форматах. Выбрать курс и записаться можно в отделе трудоустройства службы занятости Единого центра поддержки участников СВО.

Градоначальник уточнил, что программы помогут освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку на станках с программным управлением, 3D-печать, а также обучиться сантехническим, слесарным, отделочным и столярным работам.

«Уверен, новые навыки помогут ветеранам СВО начать работать на себя или выйти на открытый рынок труда», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что трое москвичей вышли в финал «Абилимпикса» среди участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».