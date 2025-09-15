Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО
Жители Москвы ежедневно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых и приграничных регионов. Об этом заявили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.
В частности, многодетная жительница Москвы Татьяна Захарова вместе с родственниками за три года передала сотни килограммов продуктов питания, медикаментов, одежды и других предметов.
Женщина рассказала, что к её семье присоединились друзья и знакомые. Также она поддерживает связь с волонтерскими группами по всей России. Посылки передают с теми, кто едет на новые территории через столицу.
«Во многих столичных семьях к поддержке присоединяются сразу несколько поколений. Родители вдохновляют своим примером детей», – отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что благодаря проекту «Москва помогает» горожане собрали для участников СВО и населения новых и приграничных регионов свыше 4,75 млн единиц товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
- Стартовал прием заявок на премию «Все цвета джаза»
- Продюсер Рудченко заявил о печальном будущем группы «Тату»
- Экс-президент «Локомотива» посоветовал Батракову соглашаться на предложение «Барселоны»
- Россиянам назвали симптомы отравления грибами
- В России опровергли «страшилки» о новом обновлении от Apple
- В России 50% арендодателей не платят налоги с квартиры
- «Отменим Бетховена?» Депутат Свищев отверг запрет иностранной музыки в спорте
- Лингвист объяснил, зачем российским школам вымирающие языки
- Песков: Страны Европы мешают урегулированию на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru