Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО

В частности, многодетная жительница Москвы Татьяна Захарова вместе с родственниками за три года передала сотни килограммов продуктов питания, медикаментов, одежды и других предметов.

Женщина рассказала, что к её семье присоединились друзья и знакомые. Также она поддерживает связь с волонтерскими группами по всей России. Посылки передают с теми, кто едет на новые территории через столицу.

«Во многих столичных семьях к поддержке присоединяются сразу несколько поколений. Родители вдохновляют своим примером детей», – отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что благодаря проекту «Москва помогает» горожане собрали для участников СВО и населения новых и приграничных регионов свыше 4,75 млн единиц товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

