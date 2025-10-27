Сергунина рассказала о московских проектах для техностартапов

По её словам, основой этой экосистемы являются такие программы, как «Академия инноваторов», конкурс «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации». К ним уже присоединились более 90 тысяч изобретателей из России, Белоруссии, Китая, Таиланда, Индии и ОАЭ, большая часть из которых - молодёжь до 35 лет.

Она отметила, что 70% аудитории экосистемы — это москвичи. Порядка 25% приходится на российские регионы, в том числе Татарстан, Приморский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Тюменскую, Нижегородскую и Свердловскую области.

«Резиденты создают продукты самых разных форматов. Среди популярных — сервисы для автоматизации процессов, решения на базе искусственного интеллекта, цифровые платформы, VR- и AR-технологии для обучения», — рассказала заммэра.

Ранее Сергунина заявила, что одним из ключевых инструментов продвижения московских брендов является программа «Сделано в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

