Сергунина рассказала о московских проектах для техностартапов
В Москве для поддержки молодых разработчиков сформирована экосистема, помогающая пройти все этапы — от идеи до выхода продукта на рынок. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, основой этой экосистемы являются такие программы, как «Академия инноваторов», конкурс «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации». К ним уже присоединились более 90 тысяч изобретателей из России, Белоруссии, Китая, Таиланда, Индии и ОАЭ, большая часть из которых - молодёжь до 35 лет.
Она отметила, что 70% аудитории экосистемы — это москвичи. Порядка 25% приходится на российские регионы, в том числе Татарстан, Приморский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Тюменскую, Нижегородскую и Свердловскую области.
«Резиденты создают продукты самых разных форматов. Среди популярных — сервисы для автоматизации процессов, решения на базе искусственного интеллекта, цифровые платформы, VR- и AR-технологии для обучения», — рассказала заммэра.
Ранее Сергунина заявила, что одним из ключевых инструментов продвижения московских брендов является программа «Сделано в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
