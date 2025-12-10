Сергунина пригласила жителей и гостей столицы на ледовые шоу «Зимы в Москве»

Она уточнила, что до конца зимы запланировано больше 170 ледовых представлений. Их покажут на фестивальных катках на площади Революции, улицах Авиационной, Алма-Атинской, Святоозерской, Сухонской, Уральской и Теплый Стан, а также на ВДНХ, Коптевском бульваре и в Олимпийской Деревне.

В частности, Татьяна Навка и Петр Чернышев представят шоу «Лебединое озеро», «Белоснежка», «Маша и Медведь», «Двенадцать месяцев» и другие. А фигуристы команды Евгения Плющенко покажут балет на льду «Лебединое озеро».

Расписание и дополнительная информация будет размещена на странице проекта «Зима в Москве».

Ранее Сергунина заявила, что этой зимой в столице на площадках «Московских сезонов» откроется 26 катков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

