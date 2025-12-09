Мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Москве 13 декабря

Отмечается, что мастер-классы пройдут 13 декабря на 10 катках. Поведут их профессиональные спортсмены - мастера спорта международного класса, призеры российских и международных соревнований.

«Приглашаются все желающие старше 10 лет. Участие бесплатное, по предварительной регистрации», – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на занятиях можно будет не только усовершенствовать технику катания, но и лично пообщаться со спортсменами.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что этой зимой на площадках «Московских сезонов» откроется 26 катков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».