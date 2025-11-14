Сергунина пригласила молодежь на столичный форум «Город. Карьера. Бизнес»

По её словам, к мероприятию присоединятся студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и представители крупных работодателей. Участников форума ждут карьерные консультации, лекции и мастер-классы.

В частности, желающие смогут сдать добровольный квалификационный экзамен более чем по 70 профессиям, успешное прохождение которого позволит получить сертификат с подтверждением уровеня компетенций, а также рекомендацию для приёма на работу в организациях — партнёрах.

«Десятки компаний презентуют возможности трудоустройства и программы стажировок по разным направлениям: от цифровых технологий до дизайна», — указала Сергунина.

Также посетители форума смогут посетить выставку со стендами компаний, узнать о стажировках в столичном правительстве и о программе поддержки технологического предпринимательства «Академия инноваторов», принять участие в практических занятиях.

Ранее Сергунина заявила, что в Москве для поддержки молодых разработчиков сформирована экосистема, помогающая пройти все этапы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

