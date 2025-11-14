Сергунина пригласила молодежь на столичный форум «Город. Карьера. Бизнес»
Форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес» пройдёт в Москве в кластере «Ломоносов» 29 и 30 ноября. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, к мероприятию присоединятся студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и представители крупных работодателей. Участников форума ждут карьерные консультации, лекции и мастер-классы.
В частности, желающие смогут сдать добровольный квалификационный экзамен более чем по 70 профессиям, успешное прохождение которого позволит получить сертификат с подтверждением уровеня компетенций, а также рекомендацию для приёма на работу в организациях — партнёрах.
«Десятки компаний презентуют возможности трудоустройства и программы стажировок по разным направлениям: от цифровых технологий до дизайна», — указала Сергунина.
Также посетители форума смогут посетить выставку со стендами компаний, узнать о стажировках в столичном правительстве и о программе поддержки технологического предпринимательства «Академия инноваторов», принять участие в практических занятиях.
Ранее Сергунина заявила, что в Москве для поддержки молодых разработчиков сформирована экосистема, помогающая пройти все этапы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» отдали государству
- Гозман заочно получил 10 лет колонии за оправдание терроризма
- Омбудсмен не поверил, что в России заработает «охлаждение» сим-карт
- Юрист рассказал о наказании для владельцев кинотеатра в «Авиапарке» после пожара
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
- «Кривая усмешка»: Группа Limp Bizkit не приедет в Россию до отмены санкций
- Свинцов назвал три главных проблемы с «охлаждением» сим-карт
- «Джаз на воде» отпразднует двухлетие проекта
- Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области
- Уход в онлайн: Почему в России массово закрываются магазины одежды и обуви
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru