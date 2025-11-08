Наталья Сергунина: В «Зарядье» пройдет Открытая неделя науки стран БРИКС+

В парке «Зарядье» с 10 по 15 ноября состоится Открытая неделя науки стран БРИКС+. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, гостей мероприятия ждёт насыщенная программа: учёные из разных стран проведут познавательные лекции, будут организованы кинопоказы и практические мастер‑классы. Ранее подобные мероприятия уже прошли в Шэньчжэне, Рио‑де‑Жанейро и Минске.

В научно‑познавательном центре «Заповедное посольство» запланировано около 40 событий. Слушатели узнают о последних достижениях в сфере робототехники, методах обучения нейросетей, а также получат базовые знания по физике, химии, ботанике, геологии и другим научным дисциплинам. Особое внимание в лекционной программе уделят потенциалу искусственного интеллекта, инновационным подходам в сельском хозяйстве и принципам работы ускорителей частиц.

Мастер‑классы позволят участникам на практике познакомиться с фундаментальными физическими явлениями. Под руководством наставников гости смогут: разделить лазерный луч с помощью дифракционной решётки, изучить природу механического напряжения в материалах, понаблюдать за дисперсией, дифракцией и интерференцией света.

Кроме того, посетители увидят документальные фильмы, посвящённые успехам молодых исследователей, а также познакомятся с историей и современными достижениями Московского планетария — старейшего в России и одного из крупнейших в мире.

Для участия в отдельных мероприятиях необходима предварительная регистрация. Полное расписание доступно на официальном сайте парка «Зарядье».

Напомним, что в сентябре в Москве прошёл форум «Облачные города», посвящённый будущему городов БРИКС. Ключевыми темами обсуждения стали роботизация и искусственный интеллект. В мероприятии приняли участие представители Китая, Южно‑Африканской Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Малайзии, Турции и других государств.

