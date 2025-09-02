Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
Московские бренды продолжают расширять свое присутствие на отечественном и международном рынках Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, одним из ключевых инструментов продвижения является программа «Сделано в Москве», каждый пятый резидент которой относится к модной индустрии.
Сергунина отметила, что за пять лет суммарный оборот модной индустрии столицы вырос в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 млрд рублей.
«В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тысяч предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40% от общего количества товаров», — заключила она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тысячи брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Буцкая заявила, что в школах не осталось чипсов и газировки
- Пелевин и приквел «Ведьмака»: Названы самые ожидаемые книги осени 2025 года
- Путин: У России «не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо
- Российские туристы стали чаще отдыхать в горах
- Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном
- Пока не трагедия? К чему приведет триллионный дефицит российского бюджета
- Дачники в зоне риска: Вирусолог рассказал, как защититься от мышиной лихорадки
- Армия РФ освободила Федоровку в ДНР
- Путин на встрече с Фицо посоветовал закрыть реверс газа на Украину
- Новый роман Пелевина A Sinistra выйдет 18 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru