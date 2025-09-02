Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

По её словам, одним из ключевых инструментов продвижения является программа «Сделано в Москве», каждый пятый резидент которой относится к модной индустрии.

Сергунина отметила, что за пять лет суммарный оборот модной индустрии столицы вырос в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 млрд рублей.

«В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тысяч предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40% от общего количества товаров», — заключила она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тысячи брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».