Сергунина пригласила москвичей на технологический фестиваль «Облачные города»

По её словам, в рамках фестиваля с 14 августа по 14 сентября запланировано более 200 событий, в том числе профориентационные мастер-классы, которые позволят получить практические навыки и представить будущее специальностей в разных сферах.

Также в пррграмму включены лекции, которые проведут архитекторы, программисты, ученые, предприниматели, инженеры, культурологи и урбанисты. Помимо этого для гостей подготовят выставку работ современных художников с инсталляциями, созданными при помощи мультимедийных технологий.

«Участники познакомятся с перспективными профессиями, возможностями применения искусственного интеллекта и других современных решений в городской среде», — указала Сергунина.

Отмечается, что «Облачные города» являются частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Ранее Сергунина заявила, что в Москве в 2026 году впервые пройдёт международный конкурс композиторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

