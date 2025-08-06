Сергунина пригласила москвичей на технологический фестиваль «Облачные города»
Фестиваль технологического прогресса «Облачные города» пройдёт в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, в рамках фестиваля с 14 августа по 14 сентября запланировано более 200 событий, в том числе профориентационные мастер-классы, которые позволят получить практические навыки и представить будущее специальностей в разных сферах.
Также в пррграмму включены лекции, которые проведут архитекторы, программисты, ученые, предприниматели, инженеры, культурологи и урбанисты. Помимо этого для гостей подготовят выставку работ современных художников с инсталляциями, созданными при помощи мультимедийных технологий.
«Участники познакомятся с перспективными профессиями, возможностями применения искусственного интеллекта и других современных решений в городской среде», — указала Сергунина.
Отмечается, что «Облачные города» являются частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Ранее Сергунина заявила, что в Москве в 2026 году впервые пройдёт международный конкурс композиторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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