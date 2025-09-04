Сергунина назвала главные темы форума БРИКС «Облачные города» в Москве

По её словам, в мероприятии примут участие представители более 35 стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Сербии, ОАЭ, ЮАР. Управленцы, представители ведущих компаний, урбанисты и учёные встретятся с целью укрепить партнёрские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов.

Сергунина уточнила, что в программе форума запланировано свыше 50 сессий, на которых будут обсуждать цифровые экосистемы, транспортные сервисы, применение нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, умный транспорт, технопарки и прочее.

«Ключевая тема этого года — «Роботизированные технологии и искусственный интеллект»... Одним из центральных событий станет церемония вручения Премии городских инноваций БРИКС», — заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день страны БРИКС составляют уже 40% глобальной экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».