Сергунина назвала главные темы форума БРИКС «Облачные города» в Москве
Третий «Форум о будущем городов БРИКС «Облачные города» пройдёт в Московском концертном зале «Зарядье» 17 и 18 сентября. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, в мероприятии примут участие представители более 35 стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Сербии, ОАЭ, ЮАР. Управленцы, представители ведущих компаний, урбанисты и учёные встретятся с целью укрепить партнёрские отношения и обменяться лучшими практиками развития городов.
Сергунина уточнила, что в программе форума запланировано свыше 50 сессий, на которых будут обсуждать цифровые экосистемы, транспортные сервисы, применение нейросетей, сценарии урбанизации до 2050 года, умный транспорт, технопарки и прочее.
«Ключевая тема этого года — «Роботизированные технологии и искусственный интеллект»... Одним из центральных событий станет церемония вручения Премии городских инноваций БРИКС», — заключила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день страны БРИКС составляют уже 40% глобальной экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
