Собянин назвал основные инструменты продвижения московских брендов за рубежом

Творческий потенциал Москвы находит признание как в России, так и за границей, в прошлом году на город пришлось 64% экспорта креативных индустрий всей страны. О том, как столица помогает креативному предпринимательству продвигать бренды, рассказал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Поддержку выхода столичного бизнеса на международные рынки оказывает Московский экспортный центр. В 2024 году поддержанный экспорт креативных индустрий вырос в 15 раз год к году, до 1,2 млрд рублей.

Ключевой инструмент продвижения столичных брендов — их участие в международных выставках на своих площадках и за рубежом. Также значительный вклад вносит культурная и досуговая программа проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве», привлекающая гостей, помогая создавать дополнительный спрос и возможности для продвижения проектов. Кроме того, в городе дважды в год проводят Московскую неделю моды. Так, в марте ее посетили более 65 тысяч человек, свои коллекции представили 186 брендов из 27 регионов РФ и девяти стран мира. Вскоре состоится пятая Московская неделя моды, она пройдет с 28 августа по 2 сентября.

«В календаре мероприятий международного уровня в креативной сфере ежегодно появляются и совсем новые отраслевые события. За пять лет... наработан большой потенциал для продвижения своих достижений и выстраивания партнерских отношений на мировом уровне по всем ключевым направлениям этого сегмента экономики», - указал мэр.

В прошлом году впервые прошла Московская международная неделя кино, где представили более 70 картин из 28 стран и более 40 отечественных кино- и анимационных проектов. В 2025 году неделя кино пройдет вновь. Также в 2024-м провели первую Московскую международную неделю креативных индустрий, ее посетили представители свыше 10 стран, в том числе Бразилии, Египта, Индии, Китая, Турции.

С 2023 года ежегодно проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit. По его итогам была основана Международная модная федерация БРИКС, ее участниками стали 60 стран. В этом году форум состоится 28-30 августа, он пройдет в третий раз. Главной темой станет создание децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды. В мероприятии поучаствуют представители стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Латинской и Северной Америки, Океании и других.

Как отметил Собянин, МЭЦ поддерживает экспортно-ориентированные компании посредством программ обучения и подготовки к работе на международных рынках, мер финансовой поддержки, содействия в продвижении столичной продукции за рубежом. В прошлом году предприниматели творческого сектора на международных мероприятиях Агентства креативных индустрий заключили около ста экспортных соглашений и поучаствовали в пяти зарубежных миссиях, посвященных видеоиграм и кино. В этом году запланированы еще 8 бизнес-миссий для предпринимателей из сфер видеоигр и издательского дела. Так, 15 московских компаний из сферы моды уже приняли участие в бизнес-миссии в рамках выставки Kazakhstan Fashion Week в Казахстане, еще 15 представителей сферы анимации поучаствовали в iABC/CICAF в Китае. Во второй половине текущего года кино- и анимационные компании города станут участниками бизнес-миссии в рамках выставки FICCI FRAMES в Индии и в реверсной бизнес-миссии с партнерами из Таиланда.

Собянин напомнил, что на полях Международной туристической выставки ОТМ в Мумбае и на фестивале «Московские сезоны в Пекине» гостей познакомили с популярным столичным гастросувениром – чаем «Москва» В апреле-мае в кафе и ресторанах Дубая предлагали специальные сеты проекта «Московское чаепитие» – баранки, шоколадные конфеты, чай «Москва». Кроме того, в апреле столичные производители видеоигр поучаствовали в профильной выставке в Египте, представив мобильные и компьютерные игры в разных жанрах.

