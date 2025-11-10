Сергунина: Число посетителей выставки Русского музея на ВДНХ превысило 100 тысяч
С начала сентября выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая работает в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, посетили Более 100 тысяч человек. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
На выставке представлено 115 произведений. Это работы Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Валентина Серова и Ильи Репина. Также экспозиция включает шедевры иконописи таких мастеров, как Андрей Рублев, Даниил Черный и Симон Ушаков.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть работы французского живописца Жерара Делабарта, а также портреты выдающихся горожан XX века.
«Выставка пользуется популярностью и у жителей, и у гостей столицы», — отметила Сергунина.
Ранее в Москве в креативном пространстве «Новый Манеж» открылась ежегодная выставка московских театральных художников «Итоги сезона №62», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
