Сергунина анонсировала зимний благотворительный фестиваль в Москве
В Москве 6 и 7 декабря пройдёт зимний благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, мероприятие пройдет на Болотной площади. Посетителей ждут творческие мастер-классы, ледовые шоу, интерактивы и многое другое. Они смогут принять участие в творческих занятиях, расписать елочные игрушки, сделать новогодние свечи и открытки, лежанки для животных из приютов.
Сергунина отметила, что центральное место на площадке фестиваля займет благотворительная ярмарка, также будет работать каток.
«Приглашаем жителей и гостей столицы познакомиться с программами московских НКО и сделать своими руками подарки близким. За предыдущие сезоны проект привлек больше 90 тысяч человек», — добавила она.
Ранее Сергунина заявила, что форум-выставка «Город. Карьера. Бизнес» пройдёт в Москве в кластере «Ломоносов» 29 и 30 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
