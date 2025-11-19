Сергунина: 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов»
Грядущей зимой по всей столице на фестивальных площадках цикла мероприятий «Московские сезоны» вновь откроются катки. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она уточнила, что крупнейшие ледовые площадки зальют в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки. При этом вход со своими коньками и экипировкой на 25 катков будет бесплатным, а для катания в музее-заповеднике «Коломенское» потребуется приобрести билет.
Отмечается, что на 10 ледовых площадках в течение всего зимнего сезона запланировано проведение театрализованных выступлений фигуристов.
Работать катки будут с 11:00 до 22:00 по будням, и с 10:00 до 22:00 - в выходные дни. Для удобства посетителей будут работать прокат коньков и поддерживающих стоек для детей, камеры хранения, места для отдыха, пункты заточки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каток на ВДНХ зимой 2024/2025 посетили полмиллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
