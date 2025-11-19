Сергунина: 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов»

Она уточнила, что крупнейшие ледовые площадки зальют в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки. При этом вход со своими коньками и экипировкой на 25 катков будет бесплатным, а для катания в музее-заповеднике «Коломенское» потребуется приобрести билет.

Отмечается, что на 10 ледовых площадках в течение всего зимнего сезона запланировано проведение театрализованных выступлений фигуристов.

Работать катки будут с 11:00 до 22:00 по будням, и с 10:00 до 22:00 - в выходные дни. Для удобства посетителей будут работать прокат коньков и поддерживающих стоек для детей, камеры хранения, места для отдыха, пункты заточки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каток на ВДНХ зимой 2024/2025 посетили полмиллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».