Сергей Собянин: В Строгине в рамках КРТ построят школу и детский сад

Он указал, что на участках будут построены более 900 тысяч квадратных метров недвижимости, а также создадут более четырёх тысяч рабочих мест.

Градоначальник рассказал, что один из проектов реализуется в районе Строгино вблизи улицы Маршала Прошлякова и проспекта Маршала Жукова. Здесь реорганизуют участки общей площадью 10,24 гектара. Планируется построит квартал с социальными и иными объектами.

«В их числе — образовательный комплекс со школой для 950 ребят и детский сад для 350 малышей», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что градостроительный потенциал участков в Строгино составляет около 324 тысяч квадратных метров, здесь появится около 800 новых рабочих мест.

Ранее глава Москомэкспертизы Иван Щербаков заявил, что в столице согласованы проекты новых многоквартирных домов, которые возведут в рамках реализации программы реновации в Бескудниковском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

