Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Раменках

Образовательный комплекс для 425 детей построили в Раменках - одном из самых озелененных районов Москвы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале.

«Четырехэтажное здание на улице Светланова возвели по Адресной инвестиционной программе», — отметил градоначальник.

В комплекс вошли два блока: детский сад на 125 мест и школа на 300 учеников.

Школьное отделение оснастили универсальными и специализированными учебными кабинетами, ИТ-полигоном, лабораторно-исследовательским комплексом, залами для спорта и мероприятий, медиатекой, зонами отдыха. При этом в дошкольном отделении оборудовали просторный вестибюль, уютные группы, физкультурный зал. На территории разместили пять игровых площадок для дошкольников и спортивное ядро для ребят постарше.

Образовательный комплекс открылся 1 сентября, его посещают дети, проживающие в районе. Кроме того, он будет востребован у москвичей, переехавших по программе реновации.

В районе продолжают работы по созданию социальной инфраструктуры. Так, инвесторы возводят новые образовательные комплексы на 550 и 2050 мест.

