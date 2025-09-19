Сергей Собянин: В Москве заработал «Университет предпринимателей»

Программа «Университет предпринимателей», объединяющая науку, бизнес и талантливых студентов, открылась в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: Московская промышленность становится экологичнее

По его словам, на базе восьми ведущих московских вузов открылись 20 мастерских. В них работают более 300 студентов, которые также будут посещать встречи с предпринимателями, участвовать в экспертных сессиях и проходить выездные практики в компаниях.

Градоначальник отметил, что главная задача программы - создание инновационных продуктов, способных изменить жизнь города и страны.

«Команды разработают прорывные продукты в ключевых направлениях, в числе которых искусственный интеллект, кибербезопасность, биомедицина, умный транспорт и логистика, новые материалы и фудтех», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва формирует мощную платформу для технологического развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СтудентывузыИнновацииМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры