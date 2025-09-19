Сергей Собянин: Московская промышленность становится экологичнее

Москва — ведущий российский промышленный и научно-инженерный центр, в улучшение экологии которого вкладывают значительные ресурсы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Более 4500 предприятий города производят широкий спектр продукции 20 отраслей промышленности, ежегодно открывается до 150 новых производств, при этом многие действующие компании модернизируют и наращивают мощности.

«Для нас принципиально важно, чтобы новая индустриализация развивалась не ущерб окружающей природе. Бизнес это понимает и вкладывает огромные ресурсы в улучшение экологии Москвы», - подчеркнул Собянин.

Так, Московский нефтеперерабатывающий завод с 2011 года обновил более 80% оборудования и вчетверо снизил нагрузку на окружающую среду. Фармзавод «Р-Опра» (группа «Р-Фарм») минимизирует воздействие на экологию, очищая сточные воды озонированием, проводя раздельный сбор отходов, автоклавируя все медицинские отходы класса Б и применяя энергосберегающее оборудование. Компания «ПК 137» биотехнологической «Биокад» внедряет экологические инициативы и соблюдает принципы рационального природопользования.

Кроме того, технологии, снижающие нагрузку на окружающую среду, применяют предприятия «Велфарм – М», «Комбинат инновационных технологий – МонАрх», «Экопласт», «ЭкоТехПром», «Парус электро», «ГалВент», «Завод Москабель», «Вторалюминпродукт», VEKA Rus, VARIATA, «Вики Восток».

Как отметил Собянин, столичная промышленность сохраняет природные ресурсы, создает новые возможности для «зеленых» технологий, доказывая, что экологичное производство — необходимое условие для устойчивого будущего мегаполиса.

