Сергей Собянин: В Марьине обновляем сразу три школы по городской программе
Сразу три школы обновляют на Мячковском бульваре в районе Марьино. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что работиы выполняются по городской программе «Моя школа», которая охватила десятки зданий - планируется открыть их к следующему учебному году.
Градоначальник указал, что один из объектов - школа №1566 на Мячковском бульваре. Здесь обновят фасад, кровлю и внутренние помещения, выполнят замену всех инженерных коммуникаций, окон и дверей.
«После реконструкции дети будут учиться, а педагоги работать в современных комфортных условиях», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил о завершении строительтства школы в районе Свиблово в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
