Сергей Собянин: В Марьине обновляем сразу три школы по городской программе

Сразу три школы обновляют на Мячковском бульваре в районе Марьино. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что работиы выполняются по городской программе «Моя школа», которая охватила десятки зданий - планируется открыть их к следующему учебному году.

Градоначальник указал, что один из объектов - школа №1566 на Мячковском бульваре. Здесь обновят фасад, кровлю и внутренние помещения, выполнят замену всех инженерных коммуникаций, окон и дверей.

«После реконструкции дети будут учиться, а педагоги работать в современных комфортных условиях», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил о завершении строительтства школы в районе Свиблово в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваРеконструкцияШколы

