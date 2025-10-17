Сергей Собянин: В Марьине обновляем сразу три школы по городской программе

Он уточнил, что работиы выполняются по городской программе «Моя школа», которая охватила десятки зданий - планируется открыть их к следующему учебному году.

Градоначальник указал, что один из объектов - школа №1566 на Мячковском бульваре. Здесь обновят фасад, кровлю и внутренние помещения, выполнят замену всех инженерных коммуникаций, окон и дверей.

«После реконструкции дети будут учиться, а педагоги работать в современных комфортных условиях», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил о завершении строительтства школы в районе Свиблово в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».