Ефимов: Инвесторы строят 13 школ и детсадов на северо-востоке Москвы

Девелоперы строят за свой счет новые школы и детские сады в восьми районах Северо-Восточного административного округа Москвы. Все 13 образовательных объектов должны быть сданы в течение двух лет. Такие сроки назвал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы возводят на северо-востоке столицы 13 образовательных объектов общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров. Всего будет построено восемь детских садов, четыре школы и образовательный комплекс. Суммарно в них смогут заниматься почти пять тысяч детей. Новые здания возводят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще и Отрадном. По завершении строительства все они будут переданы в систему столичного образования», – уточнил заммэра.

Детские сады и школы обеспечивают комфортную городскую среду. Родители получают возможность выбрать для детей образовательное учреждение с максимально удобной локацией. В качестве примера, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, привел возводимую сейчас на 600 учеников школу в Сигнальном проезде в рамках строительства жилого квартала «Сигнальный 16».

«Внутри предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, по два спортивных зала и зала для проведения мероприятий, пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего объект передадут городу», – рассказал министр правительства Москвы.

Большое внимание застройщики уделяют благоустройству территории вокруг зданий образовательных учреждений. Разрешения на строительство школ и детсадов оформил Мосгосстройнадзор. Контроль осуществляется на всех этапах работ. Совокупно на 13 площадках прошло более 50 выездных проверок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл».

Строительство в Москве социальных объектов отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

