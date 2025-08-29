Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская»

Он уточнил, что хаб появится в Косино-Ухтомском районе, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского. В его состав войдут спортивный объект, многофункциональный комплекс и торгово-развлекательный центр, отстойно-разворотная площадка и зарядные станции для электробусов.

Также на территории хаба будут организованы перехватывающие парковки общей вместимостью до полутора тысяч машин, пешеходные зоны и проезды, запланировано благоустройство внутриквартальных общественных пространств.

«Реализация проекта также позволит... упорядочить въезд в город по федеральной трассе М-12 и снизить нагрузку на столичную улично-дорожную сеть», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в столичных районах Южнопортовый и Печатники планируется строительство и реконструкция шести километров дорог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».