Около трех километров дорог построят при возведении путепровода в САО
При строительстве путепровода от улицы 8 Марта до улицы Приорова будет построено и реконструировано порядка трех километров дорог. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
В рамках проведения работ будут реконструированы, в частности, участок 2-го Амбулаторного проезда на примыкании к улице 8 Марта; участок улицы 8 Марта от улицы Академика Ильюшина до улицы Космонавта Волкова; участок улицы Приорова на примыкании к улице Космонавта Волкова; участок Большого Коптевского проезда на примыкании ко 2-му Амбулаторному проезду; одноуровневая круговая транспортная развязка на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда.
«Сейчас идет подготовка строительных площадок: устанавливаются ограждения и информационные стенды. Путепровод свяжет районы Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево, а также улучшит транспортное обслуживание всего Северного округа»,— подчеркнул Десятков.
Длина путепровода над путями МЦД составит порядка 450 метров. Кроме того, подземный переход протяженностью 70 метров появится в створе улицы Академика Ильюшина. Он поможет пешеходам безопасно и быстро добираться до станции МЦД-2 Гражданская и Тимирязевского парка.
Водители получат альтернативные маршруты с выездом на Ленинградское шоссе и Северо-Западную хорду, а также дополнительную связку между Северо-Западной хордой, улицами Приорова, Космонавта Волкова и 8 Марта.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через МЦД-2.
