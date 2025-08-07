Сергей Собянин сообщил о новых правилах для пользователей каршеринга в Москве

Обязательную верификацию через портал mos.ru с применением Mos ID введут в столице для пользователей каршеринга. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новые правила начнут действовать с 1 сентября текущего года.

Мэр указал, что требование о верификации уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов, благодаря чему аварийность с начала сезона снизилась на 60%.

«Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тысяч поездок... Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию», - заключил градоначальник.

Ранее в России предложили ввести для автомобилей каршеринга единую цветовую раскраску, независимо от компании, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
