Сергей Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта «Лето в Москве»

По его словам, в текущем году в проекте приняли участие более 1,9 тысячи компаний - на 73% больше, чем в 2024 году. Предприниматели более 450 раз становились партнёрами городских проектов, а также создавали собственные тематические локации.

Также градоначальник указал, что олько за июнь-июль московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3%. Индустрия спорта выросла на 20,7%, кино – на 23,8%, театры и другая деятельность в области исполнительных искусств и художественного творчества – на 6%.

Кроме того, в рамках «Лета в Москве» можно было приобрести товары более 700 московских производителей. Их дополнительная выручка превысила 200 млн рублей.

«Лето в Москве»... имел огромный экономический эффект. В этом году мы еще раз убедились, проект — хороший катализатор развития городской экономики», - резюмировал мэр.

