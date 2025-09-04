Сергей Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта «Лето в Москве»
Проект «Лето в Москве» в 2025 году объединил более 400 площадок, на которых прошли 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий с участием 51,9 млн человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в текущем году в проекте приняли участие более 1,9 тысячи компаний - на 73% больше, чем в 2024 году. Предприниматели более 450 раз становились партнёрами городских проектов, а также создавали собственные тематические локации.
Также градоначальник указал, что олько за июнь-июль московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3%. Индустрия спорта выросла на 20,7%, кино – на 23,8%, театры и другая деятельность в области исполнительных искусств и художественного творчества – на 6%.
Кроме того, в рамках «Лета в Москве» можно было приобрести товары более 700 московских производителей. Их дополнительная выручка превысила 200 млн рублей.
«Лето в Москве»... имел огромный экономический эффект. В этом году мы еще раз убедились, проект — хороший катализатор развития городской экономики», - резюмировал мэр.
Ранее Собянин заявил, что мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бизнесмен из Бразилии завещал Неймару миллиард долларов
- «Дразнят медведя»: Германия отправила Украине ракеты «Таурус» по частям
- Генетик объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров
- Учёный объяснил, почему можно не бояться астероидов
- СМИ: Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
- Филолог объяснил, почему «кринж» не угрожает русскому языку
- «Аренда за 0» и зарплаты: Как Камчатка привлекает в регион молодежь
- Россиянам объяснили, о чем нельзя просить Бога
- Охлобыстин сыграет в новой экранизации «Сказки о потерянном времени»
- На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru