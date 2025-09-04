Сергей Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта «Лето в Москве»

Проект «Лето в Москве» в 2025 году объединил более 400 площадок, на которых прошли 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий с участием 51,9 млн человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

По его словам, в текущем году в проекте приняли участие более 1,9 тысячи компаний - на 73% больше, чем в 2024 году. Предприниматели более 450 раз становились партнёрами городских проектов, а также создавали собственные тематические локации.

Также градоначальник указал, что олько за июнь-июль московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3%. Индустрия спорта выросла на 20,7%, кино – на 23,8%, театры и другая деятельность в области исполнительных искусств и художественного творчества – на 6%.

Кроме того, в рамках «Лета в Москве» можно было приобрести товары более 700 московских производителей. Их дополнительная выручка превысила 200 млн рублей.

«Лето в Москве»... имел огромный экономический эффект. В этом году мы еще раз убедились, проект — хороший катализатор развития городской экономики», - резюмировал мэр.

Ранее Собянин заявил, что мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: go.mos.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинФестивальМоскваЛето

Горячие новости

Все новости

партнеры