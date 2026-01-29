Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

По его словам, в ходе работ специалисты делают на будущих станциях «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая» и «Ватутинки» ограждения, удерживающие грунт и воду.

«Метод «стена в грунте» идеально подходит для строительства под землей в мегаполисе... технология позволяет делать прочные глубокие траншеи в местах плотной застройки и минимизировать шум от работы», — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что параллельно выполняется планировка территорий, вынос инженерных сетей и устройство форшахт.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что новую пешеходную галерею построят возле станции «Бульвар Рокоссовского» МЦК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

