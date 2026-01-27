Собянин: Утверждена архитектурная концепция новой станции метро «Достоевская»

Архитектурную концепцию утвердили для станции «Достоевская» Кольцевой линии метро в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Платформа будет оформлена в стиле ар-деко, ее облик объединит монументальность первых линий столичного метрополитена и имя писателя Федора Достоевского.

«Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — указал Собянин.

В отделке платформы будут применены натуральный камень и художественный металл, часть гранита из российских месторождений используют в метро впервые. Также здесь разместят светильники из художественного стекла, изготовленные по индивидуальным эскизам. Вдоль путевых стен появятся панно с панорамами городов, связанных с жизнью Достоевского - Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Старой Руссы. Над ними будут работать заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств.

«Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии метро за более чем 70 лет. Строительство ведется в самом центре Москвы в условиях плотной застройки, специалисты применяют горный способ проходки, который позволяет не прекращать движение поездов. Новая станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на пересечении улиц Самотечной и Дурова. Объект готов уже на 41 процент.

