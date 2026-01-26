Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы №218

В Москве в настоящее время идёт реконструкция 100 школ, прослуживших более 30 лет, морально и физически устаревших. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он указал, что одно из таких учебных заведений - здание школы №218 на ул. Вучетича в Тимирязевском районе. Работы по реконструкции стартовали здесь в апреле 2025 года. Предусмотрены обновление фасада, замена инженерных коммуникаций, стяжка пола и внутренняя отделка, благоустройство территории.

Также в школе обустроят универсальные и специализированные учебные классы, появятся современная медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, спортивный и гимнастический залы. Учебное заведение оснастят современным оборудованием и мебелью.

«Школа получит вторую жизнь... будет как новенькая и послужит еще десятки лет», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в районе Богородское была построена школа на 600 мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
