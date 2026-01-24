Ефимов: Два детсада и школу построили под контролем ДГС на севере Москвы в 2025 году

Учебный корпус и два детсада построили под кураторством столичного Департамента гражданского строительства в САО в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году в Северном административном округе за счет средств городского бюджета построили три здания для размещения учреждений образования общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. В Западном Дегунине возвели учебный корпус, а в районах Бескудниковский и Тимирязевский появились детские сады. Суммарно объекты рассчитаны на 900 учеников и воспитанников. Реализация этих проектов позволила обеспечить юных москвичей современными и комфортными пространствами для учебы и всестороннего развития», — отметил вице-мэр.

Департамент гражданского строительства курировал строительство объектов в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам главы департамента Алексея Александрова, учебный корпус на Базовской улице стал частью школы №2098. Он рассчитан на 400 учебников, его площадь — почти 8600 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены обеденный зал, спортивный и медицинский блоки, а также вестибюль. На втором этаже находятся зал для проведения мероприятий и помещения для дополнительного образования, на третьем и четвертом этажах расположены специализированные и универсальные учебные кабинеты. Также на пришкольной территории оборудованы спортивные площадки.

Также на Дубнинской улице построили детсад на 350 мест. Еще один детский сад на 150 мест, по словам столичного мэра Сергея Собянина, находится на Астрадамской улице. Рабочие благоустроили прилегающие территории дошкольных учреждений.

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, на трех объектах было проведено 27 проверок на предмет оценки качества материалов и конструкций. По результатам итоговых проверок были оформлены заключения о том, что здания соответствует проектной документации, был разрешен их ввод в эксплуатацию.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

