Сергей Собянин рассказал о преимуществах обучения в колледжах Москвы
Колледжи Москвы готовят настоящих профессионалов, которые получают востребованную специальность и успешно строят карьеру. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что большая часть учебного времени отводится практике, которая лежит в основе обучения.
Также Собянин указал, что благодаря площадкам предприятий-партнёров, которых у столичных колледжей уже более чем 3,8 тысячи, московские студенты могут оттачивать полученные навыки в современных лабораториях и мастерских.
«Выпускники успешно устраиваются на работу в течение года. Именно они, приходя на столичные предприятия, ежедневно делают Москву уютнее, комфортнее и красивее», - заключил мэр.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила «Радиоточке НСН», что в настоящее время поступающие в колледжи молодые люди выбирают технические, педагогические и медицинские направления, а также информационные технологии.
