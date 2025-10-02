Сергей Собянин рассказал о преимуществах обучения в колледжах Москвы

Градоначальник отметил, что большая часть учебного времени отводится практике, которая лежит в основе обучения.

Также Собянин указал, что благодаря площадкам предприятий-партнёров, которых у столичных колледжей уже более чем 3,8 тысячи, московские студенты могут оттачивать полученные навыки в современных лабораториях и мастерских.

«Выпускники успешно устраиваются на работу в течение года. Именно они, приходя на столичные предприятия, ежедневно делают Москву уютнее, комфортнее и красивее», - заключил мэр.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила «Радиоточке НСН», что в настоящее время поступающие в колледжи молодые люди выбирают технические, педагогические и медицинские направления, а также информационные технологии.

