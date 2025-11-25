Сергей Собянин рассказал о двух новых центрах женского здоровья
Ещё два центра женского здоровья открылись в Москве в преддверии Дня матери. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что центры вошли в состав ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой и ГКБ имени А.К. Ерамишанцева. Оба работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, который включает полный цикл услуг.
«От консультаций и обследований до сопровождения во время беременности, родов и после них в структуре единого медицинского комплекса», — отметил градоначальник.
Мэр добавил, что в настоящее время в составе московских больниц работает уже 15 центров женского здоровья, на ближайшие годы запланировано открытие ещё девяти.
Ранее Собянин заявил об открытии уникального центра ранней помощи для детей в Морозовской больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
