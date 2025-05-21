Сергей Собянин представил программу проекта «Лето в Москве»

До начала сентября москвичи смогут посетить фестиваль редких растений и цветущих садов «Сады и цветы», пережить исторические моменты на выставке «Времена и эпохи» с 11 по 15 июня и попробовать необычные деликатесы в ходе гастрономических событий. Одно из главных среди них — «Москва — на волне. Рыбная неделя». Также город запустит флешмоб «Ледяной московский чай». В течение всего лета более 500 кафе, ресторанов и отелей будут подавать специальные чайные сеты и фирменные угощения.

Большие изменения ждут и столичные парки. Они подготовили масштабную программу, приуроченную к лету и последующему празднованию дня города. В зеленых зонах состоится более 10 тысяч мероприятий: от ежедневных зарядок до летних кинопоказов, конкурсов караоке и танцевальных флешмобов.

Жителям и гостям столицы также предложат окунуться в театральный мир. До конца августа в городе пройдет международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025». На 14 площадках в течение трех месяцев представят более 600 спектаклей. Зрители тоже смогут почувствовать себя в роли актера, режиссера и декоратора и принять участие в постановках.

Отдельные мероприятия посвящены Дню памяти и скорби 22 июня. В этот день и накануне в Москве пройдут две памятные акции. «Линия памяти» проводится уже 11 лет в парке искусств «Музеон». Ежегодно 21 июня Крымская набережная озаряется свечением 1418 свечей — по одной за каждый день Великой Отечественной войны (ВОВ). Огонь горит весь следующий день. «Вахта памяти. Вечный огонь» проводится в Александровском саду ежегодно в день начала ВОВ. В ходе акции москвичи вспоминают павших бойцов и приносят цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ежегодно город представляет программу культурного и массового отдыха на три летних месяца. Большинство событий проходит на открытом воздухе.

