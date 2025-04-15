Собянин: Масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня

Масштабный проект «Лето в Москве» стартует в столице 1 июня. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Ежедневно в течение трех месяцев во всех округах и в каждом районе... будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Большинство из них бесплатные, на открытом воздухе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В проекте будут объединены все летние события, включая популярные фестивали «Вкусы России», «Сады и цветы», «Театральный бульвар», «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы», «Москва — на волне. Рыбная неделя». Кроме того, в планах новые музыкальные, спортивные, молодежные, патриотические мероприятия. В частности, в кинопарке «Москино» впервые откроют лагерь «Молодежь Москвы», участники которого смогут освоить одно из творческих направлений («КВН», «Вокал и музыка», «Оригинальный жанр», «Кино», «Продюсирование и организация событий»).

Для предпринимателей городской проект «Лето в Москве» станет возможностью заявить о себе, провести мероприятие на своей площадке либо в одном из 200 общественных пространств столицы, получить поддержку в продвижении. Также бизнес сможет представить свои товары в 13 арт-павильонах «Сделано в Москве». Для этого следует подать заявку на портале проекта поддержки локальных брендов.

В 2024 году мероприятия проекта «Лето в Москве» посетили свыше 38 млн жителей и гостей города.

