Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

По его словам, двухкилометровая линия небольшая, но очень важная, так как позволила соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов.

Градоначальник отметил, что параллельно был запущен новый маршрут № 90, на котором работают односекционные трамваи нового поколения «Львенок-Москва» с автономным ходом. Позже на линии появится и трёхсекционный транспорт.

«До конца 2025 года, будет запущен один диаметральный маршрут — 27 км. И в 2026 году ещё один диаметральный маршрут — 30 км», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что низкопольные трамви с системой увеличенного автономного хода «Львенок-Москва» вмещают до 150 пассажиров и имеют 41 место для сидения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».