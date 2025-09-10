Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
Первая в России трамвайная линия без контактной сети была открыта на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, двухкилометровая линия небольшая, но очень важная, так как позволила соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов.
Градоначальник отметил, что параллельно был запущен новый маршрут № 90, на котором работают односекционные трамваи нового поколения «Львенок-Москва» с автономным ходом. Позже на линии появится и трёхсекционный транспорт.
«До конца 2025 года, будет запущен один диаметральный маршрут — 27 км. И в 2026 году ещё один диаметральный маршрут — 30 км», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что низкопольные трамви с системой увеличенного автономного хода «Львенок-Москва» вмещают до 150 пассажиров и имеют 41 место для сидения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
