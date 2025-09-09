Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку
В Москве открыли движение по новому мосту Академика Королева через Москву-реку. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на открытии объекта присутствовал внук академика Андрей Королев, так как новое сооружение связало Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и строящимся Национальным космическим центром (НКЦ).
Градоначальник отметил, что благодаря мосту появился дополнительный выезд из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе, что позволит автомобилистам сократить путь и сэкономить порядка восьми минут в пути.
«Ко Дню города хороший подарок строители сделали. Сдали мост... Улучшили транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Ну и несколько снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект», - указал Собянин.
Он таже добавил, что новый мост Академика Королева обеспечил комфортную пешеходную связь между двумя благоустроенными набережными Москвы-реки.
Ранеен президент РФ Владимир Путин заявил, что мост из России в Северную Корею через реку Туманную должен быть открыт в 2026 году, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
- Психолог предупредил, что осенняя депрессия может привести к онкологии
- «Балтика» опровергла сообщения о прекращении производства «Балтики 9»
- Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом
- Депутат Госдумы Фетисов: Байкал спасут только ученые и президент
- Крок назвал условия для объединения Большого театра с региональными
- СМИ: Супруга экс-премьера Непала скончалась после поджога её дома протестующими
- СМИ: Президент Непала подал в отставку
- Останина объяснила пользу двойного трудового стажа в декрете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru