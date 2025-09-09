Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

По его словам, на открытии объекта присутствовал внук академика Андрей Королев, так как новое сооружение связало Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и строящимся Национальным космическим центром (НКЦ).

Градоначальник отметил, что благодаря мосту появился дополнительный выезд из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе, что позволит автомобилистам сократить путь и сэкономить порядка восьми минут в пути.

«Ко Дню города хороший подарок строители сделали. Сдали мост... Улучшили транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Ну и несколько снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект», - указал Собянин.

Он таже добавил, что новый мост Академика Королева обеспечил комфортную пешеходную связь между двумя благоустроенными набережными Москвы-реки.

