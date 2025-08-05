Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции
Реставрационные работы на Большом Каменном мосту в Москве выполнили всего за 14 месяцев. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На мосту заменили балки и несущие конструкции, поврежденные коррозией, проложили новые коммуникации, отреставрировали гранитную облицовку, отремонтированные чугунные ограждения и установили современное освещение. Самым сложным этапом работ стала установка временных металлических конструкций для ремонта тротуаров без ограничения судоходства.
Часть работ выполнялась с воды с использованием барж и понтонов. На мосту восстановили исторический вид лестничных сходов, обновили дорожное полотно и элементы освещения.
В ходе реконструкции использовали передовые технологии: дистанционно управляемые роботы заменили рабочих и ручные отбойные молотки, помогали в выполнении задач в труднодоступных местах, что повысило производительность и безопасность работ. Также использовались новые строительные материалы: например, растворы, затвердевающие менее чем за семь часов, и высококачественная сталь с повышенной устойчивостью к коррозии и внешним воздействиям.
После реконструкции мост прослужит еще многие годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru