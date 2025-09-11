Собянин назвал основные экспортные рынки для промышленных предприятий Москвы
Москва поддерживает развитие промышленных предприятий и знакомит жителей других государств со столичной продукцией. Об экспортной деятельности компаний рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале.
В первой половине года 60 процентов экспорта производственных компаний Москвы пришлось на пищевую промышленность, приборостроение, энергетическое машиностроение и фармацевтику.
«Наибольший рост показали зарубежные поставки продукции приборостроения — контрольных и измерительных приборов, оптической аппаратуры: их объем увеличился более чем втрое, а основными рынками стали Турция, Беларусь, Казахстан, Китай и Мьянма», — указал Собянин.
Свыше 80 процентов экспортной фармацевтической продукции отправляют в дружественные страны, в том числе в Конго и Нигерию. В основном закупают вакцины, лекарства, диагностические реагенты.
Столичных экспортеров поддерживает центр «Моспром», он помогает расширять географию поставок. В первой половине года было организовано 11 бизнес-миссий за границей и обеспечено участие столичных компаний в двух крупнейших международных выставках. По итогам миссии в рамках выставки Gulfood в Дубае производитель безалкогольных прохладительных напитков из Москвы заключил контракт на поставку продукции в ОАЭ на 500 млн рублей. Другая столичная компания во время поездки в Бангкок заключила соглашение на поставки в Таиланд декоративных отделочных материалов на сумму более 12 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
- Стали смелее: Почему в России резко выросли продажи антидепрессантов
- Адвокат: Многоженец Сухов не избежит наказания по уголовному делу
- Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области
- Не в ресурсе: Компании теряют деньги из-за депрессий сотрудников
- Дегтярев: Минспорт не будет вводить потолок зарплат в РПЛ
- Горгульи, «Парфюмер» и любовь: Что превращает «Дракулу» Бессона в комедию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru