Собянин назвал основные экспортные рынки для промышленных предприятий Москвы

Москва поддерживает развитие промышленных предприятий и знакомит жителей других государств со столичной продукцией. Об экспортной деятельности компаний рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале.

В первой половине года 60 процентов экспорта производственных компаний Москвы пришлось на пищевую промышленность, приборостроение, энергетическое машиностроение и фармацевтику.

«Наибольший рост показали зарубежные поставки продукции приборостроения — контрольных и измерительных приборов, оптической аппаратуры: их объем увеличился более чем втрое, а основными рынками стали Турция, Беларусь, Казахстан, Китай и Мьянма», — указал Собянин.

Свыше 80 процентов экспортной фармацевтической продукции отправляют в дружественные страны, в том числе в Конго и Нигерию. В основном закупают вакцины, лекарства, диагностические реагенты.

Столичных экспортеров поддерживает центр «Моспром», он помогает расширять географию поставок. В первой половине года было организовано 11 бизнес-миссий за границей и обеспечено участие столичных компаний в двух крупнейших международных выставках. По итогам миссии в рамках выставки Gulfood в Дубае производитель безалкогольных прохладительных напитков из Москвы заключил контракт на поставку продукции в ОАЭ на 500 млн рублей. Другая столичная компания во время поездки в Бангкок заключила соглашение на поставки в Таиланд декоративных отделочных материалов на сумму более 12 млн рублей.

