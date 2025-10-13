Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в Митино

Отмечается, что площадь нового здания превышает 2,9 тысячи квадратных метров, что позволяет проводить более восьми тысяч церемоний заключения брака в год, а также церемонии имянаречения новорожденных и чествование юбиляров супружеской жизни.

В рамках благоустройства прилегающей территории были высажены аллеи туй и установлены декоративные фонари. Была обустроена парковка на 31 место, в том числе — для маломобильных граждан.

«Жители просили построить здесь дворец с учётом того, что район очень большой, удаленный от центра Москвы, но замечательный, красивый и очень много молодежи. Поэтому дворец будет востребован», - написал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».