Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в Митино
Новый Дворец бракосочетания открылся в Москве в районе Митино на Дубравной улице. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что площадь нового здания превышает 2,9 тысячи квадратных метров, что позволяет проводить более восьми тысяч церемоний заключения брака в год, а также церемонии имянаречения новорожденных и чествование юбиляров супружеской жизни.
В рамках благоустройства прилегающей территории были высажены аллеи туй и установлены декоративные фонари. Была обустроена парковка на 31 место, в том числе — для маломобильных граждан.
«Жители просили построить здесь дворец с учётом того, что район очень большой, удаленный от центра Москвы, но замечательный, красивый и очень много молодежи. Поэтому дворец будет востребован», - написал Собянин.
Ранее Собянин заявил, что каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
